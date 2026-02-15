La De Tomaso P900 nasce dall’idea di Italtecnica Engineering di Cambiano, che ha progettato il motore V12 da 900 cavalli per questa vettura da corsa. La casa produttrice intende realizzare solo 18 esemplari, puntando a offrire un’auto esclusiva e potente. Il motore, sviluppato appositamente per la P900, promette prestazioni elevate e un’esperienza di guida intensa.

La De Tomaso P900 inizia a prendere forma e lo fa con un motore che si preannuncia come un'opera d'arte. A quattro anni dalla presentazione dell'esclusiva hypercar è stato svelato il propulsore che andrà ad alimentare i 18 esemplari di una vettura destinata solamente alla pista e il cui prezzo, annunciato per la prima volta nel 2022, partirà da tre milioni di euro. L'unità V12, realizzata dalla Italtecnica Engineering di Cambiano (To), si distingue per l’inedito layout degli scarichi, un intreccio tecnico che farà innamorare gli appassionati, ma che soprattutto promette prestazioni da capogiro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La De Tomaso P900 avrà un motore V12 da 900 cavalli

