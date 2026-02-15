La Consolazione ha donato un defibrillatore
TODI – Si rinnova, nel segno della memoria e della solidarietà, il legame tra le istituzioni assistenziali tuderti e la comunità. In occasione della Giornata Mondiale del Malato l’Etab "La Consolazione" ha donato un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di ultima generazione, dotato di indicatori luminosi e istruzioni vocali per supportare il soccorritore, alla Residenza Protetta per anziani non autosufficienti "Veralli Cortesi". La cerimonia di consegna è stata accompagnata da un momento di preghiera e condivisione in memoria di Angelo Cortesi, il cui storico lascito testamentario ha reso possibile la nascita dell’ospizio per inabili al lavoro, oggi divenuto una moderna Residenza Protetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Al termine della celebrazione liturgica si è svolta la consegna ufficiale di un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) – modello Rescue SAM, donato da ETAB “La Consolazione” all’APSP Veralli-Cortesi. facebook