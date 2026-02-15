La struttura della Consolazione ha acquistato un nuovo defibrillatore, per rispondere più rapidamente in caso di emergenza. Questo strumento sarà collocato nella sede principale e potrà essere utilizzato da tutto il personale. La donazione nasce dall’esigenza di garantire un intervento tempestivo in situazioni di crisi cardiaca.

TODI – Si rinnova, nel segno della memoria e della solidarietà, il legame tra le istituzioni assistenziali tuderti e la comunità. In occasione della Giornata Mondiale del Malato l’Etab "La Consolazione" ha donato un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) di ultima generazione, dotato di indicatori luminosi e istruzioni vocali per supportare il soccorritore, alla Residenza Protetta per anziani non autosufficienti "Veralli Cortesi". La cerimonia di consegna è stata accompagnata da un momento di preghiera e condivisione in memoria di Angelo Cortesi, il cui storico lascito testamentario ha reso possibile la nascita dell’ospizio per inabili al lavoro, oggi divenuto una moderna Residenza Protetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Consolazione ha donato un defibrillatore

Pieri Group Srl Società Benefit e Fondazione Enaip Forlì-Cesena Ets uniscono le forze nell’iniziativa “Ogni cuore conta – Un dono che protegge la vita” per sensibilizzare sulla prevenzione e il primo soccorso, donando un defibrillatore alla struttura Enaip.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.