La conosce online e la stupra pazzo di gelosia | condannato

Un uomo di Samarate ha ricevuto una condanna dopo aver stuprato una donna che aveva incontrato su Internet. La vicenda è iniziata quando lui, sotto un falso nome, si era avvicinato a lei con parole tranquille e atteggiamenti amichevoli. La gelosia estrema ha scatenato il gesto violento, portando alla decisione dei giudici di condannarlo.

Samarate, 14 febbraio – Lo aveva conosciuto online, poche settimane prima. Si presentava con un altro nome, modi gentili, parole rassicuranti. Dietro quella maschera è emerso il mostro. La prima Corte d'Appello di Milano, ha confermato la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per un quarantaseienne originario di Busto Arsizio, riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 48 anni residente a Samarate. La sentenza ribadisce quanto già stabilito in primo grado al termine del rito abbreviato: colpevole. L'uomo si trova attualmente in carcere. La conoscenza. I fatti risalgono al settembre 2022.