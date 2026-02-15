La Cittadella affronta oggi la Pro Sesto a San Damaso, cercando di ottenere la terza vittoria consecutiva e avvicinarsi ai playoff. La squadra di casa vuole sfruttare questa occasione per ridurre il divario di cinque punti che la separa dalla squadra ospite. La partita si gioca alle 14.30 e rappresenta un momento importante nella corsa alle posizioni di testa.

Coi playoff distanti appena 3 punti la Cittadella prova a spingere sul gas e oggi (14.30) a San Damaso cerca la terza vittoria di fila nello scontro diretto con la Pro Sesto, che precede di 5 punti. Il tecnico ritrova Boccaccini (in ballottaggio con Fort) dalla squalifica, fuori i soliti Anino, Stopelli e Panfilo, nei lombardi ko Chiricallo. La 7^ di ritorno (14,30): ieri Imolese-Progresso 3-3, Sangiuliano-Lentigione 0-2, Pistoiese-Tuttocuoio ieri, oggi Cittadella-Pro Sesto, Desenzano-Trevigliese, Palazzolo-Correggese, Rovato-Sant'Angelo, Sasso Marconi-Piacenza, T. Coriano-Crema. CLASSIFICA: Lentigione 52, Desenzano 50, Pistoiese 47, Pro Sesto 44, Piacenza 42, Cittadella 39, Rovato 35, Palazzolo e Sangiuliano (-3) 34, Crema 31, Sant'Angelo e Progresso 27, Correggese e Sasso Marconi 23, Imolese 21, Trevigliese 16, T.

© Sport.quotidiano.net - La Cittadella cerca il tris. Sfida diretta con la Pro Sesto

Mister Gori ha parlato prima della partita contro la Pro Sesto, motivato dalla recente serie di sconfitte della sua squadra.

Questa sera la Pro Patria gioca in casa contro il Cittadella.

