la brianza a sanremo bambole di pezza in gara e le cover dei veterani

Brianza a Sanremo a ranghi ridotti. Quest’anno, almeno sul fronte artisti, la partecipazione di cantanti e band del territorio al festival della canzone italiana è risicata rispetto ad altre edizioni recenti: tre dei nomi che prenderanno parte alla kermesse hanno a che fare con la Brianza, ma solo uno tra loro è in gara. Accanto alle Bambole di Pezza, la cui cantante è la limbiatese Martina ’Cleo’ Ungarelli, e che sono in lizza per la competizione, le altre due partecipazioni brianzole a Sanremo 2026 saranno quelle del monzese Morgan e di Gianluca Grignani, per una fetta della sua vita legato a Correzzana, entrambi sul palco nella serata dedicata ai duetti e alle cover. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Le Bambole di Pezza parteciperanno per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Resta con me.

