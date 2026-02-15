La Bce offre soldi a chi non vende titoli in euro

La Banca centrale europea ha deciso di fornire liquidità a chi evita di vendere titoli in euro, per prevenire un calo improvviso sui mercati finanziari. In Olanda, il governo ha introdotto una tassa del 36% sui profitti non realizzati, comprese le criptovalute, per scoraggiare operazioni speculative. Christine Lagarde ha annunciato misure di sostegno per stabilizzare il mercato e limitare le vendite forzate di titoli europei a livello globale.

Intanto in Olanda tassano il 36% dei guadagni non effettuati in Borsa, cripto comprese. Christine Lagarde apre un paracadute per evitare vendite forzate di titoli in euro sui mercati globali. Perché quando gli investitori cominciano a vendere non per scelta ma per necessità, la politica monetaria inizia a rimbalzare come una pallina su una racchetta senza corde. Insomma se il mondo entra in una fase di nervosismo - tra geopolitica muscolare, politiche industriali aggressive e catene di approvvigionamento che si spezzano come grissini - il rischio non è solo la volatilità. È la fuga verso i rifugi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Bce offre soldi a chi non vende titoli in euro Vende 4 Rolex da 230mila euro ma viene pagato con soldi falsi Un uomo di 33 anni giapponese ha venduto quattro Rolex per circa 230 mila euro, ma la transazione si è rivelata una truffa. Vende orologi di lusso e viene pagato con i soldi del Monopoli: truffa da quasi 300mila euro a collezionista Un uomo proveniente dal Giappone ha tentato di vendere orologi di lusso a un collezionista italiano, ma è stato beccato mentre usava soldi falsi del Monopoli per ricevere il pagamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il ritorno del pegno, nell'era digitale. Soldi subito (con l'app) per l'oro di Nonna; L'euro digitale, come funziona il contante del futuro studiato dalla Bce; Euro digitale, cos'è e come funziona il contante del futuro. Lo gestiremo con un'app sul telefonino; Tassi BCE fermi al 2%: cosa cambia per i mutui. L'euro digitale, come funziona il contante del futuro studiato dalla BceMoneta pubblica, su cui la Bce punta nel nome della sovranità monetaria in sfida alla privatizzazione dei pagamenti tramite le stablecoin sponsorizzate da Trump. E moneta 'di banca centrale', cioè ... ansa.it Né 50 né 90 euro: quanti soldi avere a casa per le emergenze, secondo la BCELa Banca Centrale Europea (BCE) ha sottolineato l'importanza di avere denaro contante in casa nel suo ultimo rapporto. Le recenti crisi globali, come la pandemia di Covid-19, l'invasione dell'Ucraina ... corrieredellosport.it Il vertice europeo sulla competitività è stato scosso dal richiamo di Mario Draghi in merito al "deterioramento del contesto economico". L'ex presidente della Bce ha allertato i leader europeo sull’urgenza di affrontare tutte le questioni sollevate nel suo rapp facebook