Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia, ha annunciato che raccoglieranno firme per chiedere le dimissioni di Albanese, accusandola di fare propaganda. La decisione nasce dopo alcune dichiarazioni della politica, ritenute dannose da Bignami. La campagna si concentra sulla richiesta di lasciare la poltrona all’ONU, in modo da favorire un cambio di leadership. Bignami, 50 anni, di Bologna, ha spiegato che l’obiettivo è mettere fine a comportamenti che, secondo lui, minano il rispetto istituzionale.

Galeazzo Bignami ha 50 anni, bolognese, avvocato, oggi è presidente del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia alla Camera. Ruolo di primissimo piano politico: guida in Parlamento il partito di maggioranza. Onorevole Bignami, Fdi ha deciso di raccogliere le firme per chiedere le dimissioni di Francesca Albanese dal suo incarico all’Onu. Perché? «Perché riteniamo che i toni che questa signora ha assunto non abbiano nulla a che fare col ruolo che oggi ricopre all’Onu, ma siano funzionali ad altro. Ci muoveremo attraverso i canali istituzionali, ma pensiamo che anche gli italiani che oggi protestano abbiano il diritto di esprimersi e di fare sentire la propria voce». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "La Albanese fa propaganda, raccoglieremo le firme perché lasci la poltrona all’Onu"

Fratelli d’Italia ha firmato una petizione contro Francesca Albanese, ma l’Onu interviene per difenderla, parlando di «minacce».

