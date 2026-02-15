Klaebo da record Pellegrino eroe di bronzo! Rimontona azzurra nella staffetta del fondo
Klaebo ha stabilito un nuovo record vincendo la gara di fondo, spinto dalla sua incredibile velocità. La squadra italiana ottiene il bronzo grazie a Pellegrino, che ha fatto una rimonta decisiva nella staffetta. La medaglia mancava all’Italia dal 2006, e questa conquista rappresenta una grande soddisfazione per gli atleti azzurri. I norvegesi dominano la competizione, mentre la Francia si aggiudica l’argento.
Meravigliosa Italia, commovente Pellegrino. Arriva dalla staffetta la prima medaglia nello sci di fondo, con un recupero prodigioso nella quarta frazione del nostro portabandiera. È un bronzo che dà lustro a tutta la spedizione in Val di Fiemme, perché mancava nella specialità da Torino 2006. Chicco ha cominciato i suoi 7,5 chilometri a tecnica libera al quarto posto con un ritardo di 21”3 dalla Finlandia. Ma si è riportato sotto al rivale diretto, Niko Anttola, nel giro di pochi minuti. A quel punto ha gestito le energie, restando in scia, per poi spiccare il volo decisivo, imprendibile, nell’ultimo chilometro con arrivo a braccia alzate nello stadio di Lago di Tesero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milano-Cortina, Pellegrino trascina gli Azzurri sul podio: l’Italia è di bronzo nella staffetta di fondo
Davide Pellegrino ha portato l’Italia sul podio nella staffetta di fondo a Milano-Cortina 2026, portando a casa una medaglia di bronzo.
L’Italia è bronzo nella staffetta dello sci di fondo: la rimonta decisiva di Pellegrino, è la sua terza medaglia ai Giochi
Federico Pellegrino ha conquistato il bronzo nella staffetta dello sci di fondo, una medaglia arrivata dopo una rimonta decisiva e combattuta fino all’ultimo chilometro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Tris d'oro per Klaebo, tripletta per le svedesi, Pellegrino out in semifinale; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; LIVE Sci di fondo, 10 km tl Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo fa saltare il banco e va per il 6/6! Grande Italia; Pellegrino e Cassol si fermano in semifinale della sprint olimpica, ma sono da applausi.
Sci Di Fondo: tutteLa medaglia in questa disciplina mancava da Torino 2006. Vent'anni di attesa. Dominano i norvegesi, argento alla Francia ... gazzetta.it
Klaebo da record e il selfie sul letto con i tre ori olimpici. Ma non finisce qui...Johannes Klaebo sull'ottovolante. Il fuoriclasse norvegese dello sci di fondo ha vinto ieri l'ottava medaglia d'oro ai Giochi Olimpici, eguagliando i tre connazionali, ovvero ... ilmessaggero.it
Qual è il segreto dietro alle vittorie di Klaebo L’arma Hoesflot e il record di ori alle Olimpiadi - x.com
A Tesero, sotto un sole da mezza stagione e con il termometro che segnava circa 7°C, il britannico corre “a pelle” e chiude sesto nella 10 km dietro a un Klaebo da record. Non è solo stile: è gestione termica, tattica e un segnale del nuovo inverno olimpico facebook