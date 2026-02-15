Klaebo da record Pellegrino eroe di bronzo! Rimontona azzurra nella staffetta del fondo

Klaebo ha stabilito un nuovo record vincendo la gara di fondo, spinto dalla sua incredibile velocità. La squadra italiana ottiene il bronzo grazie a Pellegrino, che ha fatto una rimonta decisiva nella staffetta. La medaglia mancava all’Italia dal 2006, e questa conquista rappresenta una grande soddisfazione per gli atleti azzurri. I norvegesi dominano la competizione, mentre la Francia si aggiudica l’argento.

Meravigliosa Italia, commovente Pellegrino. Arriva dalla staffetta la prima medaglia nello sci di fondo, con un recupero prodigioso nella quarta frazione del nostro portabandiera. È un bronzo che dà lustro a tutta la spedizione in Val di Fiemme, perché mancava nella specialità da Torino 2006. Chicco ha cominciato i suoi 7,5 chilometri a tecnica libera al quarto posto con un ritardo di 21”3 dalla Finlandia. Ma si è riportato sotto al rivale diretto, Niko Anttola, nel giro di pochi minuti. A quel punto ha gestito le energie, restando in scia, per poi spiccare il volo decisivo, imprendibile, nell’ultimo chilometro con arrivo a braccia alzate nello stadio di Lago di Tesero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

