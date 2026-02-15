Klaebo 9 ori in tre Olimpiadi e la corsa al primato impossibile | anche il fondo ha il suo Cannibale

Un momento di silenzio, poi urla disumane: sulla neve di Tesero i fondisti norvegesi festeggiano l'oro nella staffetta e omaggiano la loro locomotiva, Johannes Klaebo, che ha appena stabilito il record degli invincibili, 9 ori olimpici spalmati su tre edizioni dei Giochi invernali. Nessun atleta nello sci nordico era mai arrivato a questi livelli di efficienza. Rocket Man, l'uomo razzo come viene chiamato in patria, sta superando ogni limite. E non ha ancora concluso la sua rincorsa: nella gara a squadre di mercoledì e nel gran finale di sabato, la 50 chilometri che per lui è una passeggiata, arriverà verosimilmente a 11 vittorie olimpiche e soprattutto al pieno 6 su 6 a Milano Cortina, che è un altro record di tutte le discipline olimpiche legate a neve o ghiaccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Johannes Klaebo ha aperto con una vittoria brillante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa tre medaglie d'oro e alimentando il sogno di battere il record mondiale.

