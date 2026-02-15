Klaebo 9 ori in tre Olimpiadi e la corsa al primato impossibile | anche il fondo ha il suo Cannibale
Klaebo ha conquistato il nono oro olimpico, un risultato incredibile che lo avvicina a un record difficilissimo da battere, e questa volta la vittoria è arrivata grazie alla sua prestazione nella staffetta. La Norvegia ha festeggiato con entusiasmo, ma il vero protagonista è stato lui, che ha sorpreso tutti con uno sprint decisivo all’ultimo chilometro. Durante la gara, Klaebo ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte, lasciando dietro gli avversari con una mossa decisa.
Un momento di silenzio, poi urla disumane: sulla neve di Tesero i fondisti norvegesi festeggiano l'oro nella staffetta e omaggiano la loro locomotiva, Johannes Klaebo, che ha appena stabilito il record degli invincibili, 9 ori olimpici spalmati su tre edizioni dei Giochi invernali. Nessun atleta nello sci nordico era mai arrivato a questi livelli di efficienza. Rocket Man, l'uomo razzo come viene chiamato in patria, sta superando ogni limite. E non ha ancora concluso la sua rincorsa: nella gara a squadre di mercoledì e nel gran finale di sabato, la 50 chilometri che per lui è una passeggiata, arriverà verosimilmente a 11 vittorie olimpiche e soprattutto al pieno 6 su 6 a Milano Cortina, che è un altro record di tutte le discipline olimpiche legate a neve o ghiaccio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Klaebo, partenza da leggenda, tre ori e il sogno del record assoluto
Johannes Klaebo ha aperto con una vittoria brillante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando a casa tre medaglie d’oro e alimentando il sogno di battere il record mondiale.
