Kelly rompe il silenzio sui social dopo la serata di San Siro | il messaggio del difensore inglese che guarda già alle prossime gare – FOTO

Kelly ha deciso di parlare sui social dopo la sconfitta di San Siro, che ha causato molte critiche nei suoi confronti. Il difensore inglese ha pubblicato un messaggio diretto ai tifosi, mostrando determinazione e concentrandosi già sulle prossime partite. La sua scelta di comunicare pubblicamente arriva in un momento di tensione per la squadra, mentre si prepara a riprendere il cammino in campionato. Kelly ha condiviso una foto in allenamento, evidenziando l’intenzione di reagire e migliorare.

Kelly rompe il silenzio dopo la beffa di San Siro e lancia un segnale di compattezza a tutto l’ambiente bianconero: il messaggio social. La ferita per la sconfitta contro l’Inter è ancora aperta, ma in casa Juventus la parola d’ordine è ripartire immediatamente, facendo leva sulla forza del gruppo. In un clima reso elettrico dalle polemiche per la direzione di gara dell’arbitro La Penna, protagonista del grave errore in occasione dell’ espulsione di Pierre Kalulu per la simulazione di Bastoni, i calciatori bianconeri stanno facendo sentire la propria voce per compattare la tifoseria. Dopo i messaggi di Conceicao e Cambiaso, anche Lloyd Kelly ha voluto affidare ai social il proprio pensiero, dimostrando di aver già metabolizzato lo spirito di appartenenza necessario per vestire questa maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly rompe il silenzio sui social dopo la serata di San Siro: il messaggio del difensore inglese, che guarda già alle prossime gare – FOTO Kelly carica l’ambiente in vista di Napoli Juve: il messaggio social del difensore inglese non lascia spazio a interpretazioni – FOTO Bremer volta pagina dopo Inter Juve di ieri sera: il messaggio sui social del difensore brasiliano – FOTO Gleison Bremer si è sfogato sui social dopo la sconfitta contro l'Inter di ieri sera, che ha causato molte critiche da parte dei tifosi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kelly Brook rompe il silenzio sull’apparizione di I am A Superstar durante la faida di Ant e Dec; Incredibile attacco, si rompe il silenzio! Spalletti esplode, accusa pesantissima!; Sanremo 2026, Carlo Conti rompe il silenzio su Pucci dopo le polemiche e il passo indietro. "Fucking disgrace", "Non esiste al mondo": cosa è successo nel tunnel di San Siro durante l'intervallo di Inter-Juventus facebook Spiacevole episodio a San Siro dopo il gol nel finale di Zielinski. I dirigenti bianconeri sono stati, infatti, insultati in tribuna e sono stati costretti a lasciare in anticipo il loro posto #Tuttosport #Inter #Juventus x.com