Il match tra Kasimpasa e Karagumruk, in programma lunedì 16 febbraio alle 18:00, si è deciso a causa delle difficoltà di entrambe le squadre in campionato. Kasimpasa, che occupa una posizione di mezzo classifica, cerca punti fondamentali per evitare i rischi di retrocessione, mentre il Karagumruk, ultimo in classifica, tenta di risollevare il morale dopo una serie di sconfitte consecutive. La partita si svolgerà allo stadio Recep Tayyip Erdogan, davanti a un pubblico che si aspetta una battaglia intensa.

Posticipo del 22esimo turno di superlig turca che vede in programma la sfida salvezza tra il Kasimpasa di Emre e il Karagumruk fanalino di coda. Apaches che vengono da 3 KO consecutivi e la classifica si fa sempre più complicata con l’ex Maradona del Bosforo incapace di invertire la tendenza. Stagione difficile soprattutto in casa dove ancora non è arrivata una vittoria in 10 gare. I. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Kasimpasa-Karagumruk (lunedì 16 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Il match tra Kasimpasa e Karagumruk, in programma lunedì 16 febbraio alle 18:00, si svolge perché le due squadre si trovano in fondo alla classifica e cercano punti per evitare la retrocessione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.