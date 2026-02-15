Kasimpasa-Karagumruk lunedì 16 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il match tra Kasimpasa e Karagumruk, in programma lunedì 16 febbraio alle 18:00, si svolge perché il 22esimo turno della Superlig turca si avvicina. Kasimpasa cerca punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Karagumruk, ultimo in classifica, punta a sorprendere e uscire dalla crisi. La partita si gioca in un momento di grande tensione tra le due squadre, entrambe desiderose di fare risultato.

Posticipo del 22esimo turno di superlig turca che vede in programma la sfida salvezza tra il Kasimpasa di Emre e il Karagumruk fanalino di coda. Apaches che vengono da 3 KO consecutivi e la classifica si fa sempre più complicata con l'ex Maradona del Bosforo incapace di invertire la tendenza. Stagione difficile soprattutto in casa dove ancora non è arrivata una vittoria in 10 gare.