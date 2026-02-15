Karamoja Uganda | Pozzi e scuole per combattere la siccità e dare futuro alle comunità locali

La siccità sta colpendo duramente la regione di Karamoja in Uganda, spingendo le comunità locali a scavare pozzi per trovare acqua. Recentemente, sono state inaugurate nuove scuole in aree dove prima mancavano strutture di istruzione. Questi interventi mirano a offrire un futuro migliore ai residenti, spesso costretti a percorrere lunghe distanze per approvvigionarsi di acqua potabile.tNel cuore di questa regione arida, i pozzi e le scuole rappresentano un segno di speranza e di rinascita.

Karamoja, la Sete Silenziosa: Un Pozzo, Una Scuola, Una Speranza per l'Uganda. La regione del Karamoja, in Uganda, è un territorio arido dove la ricerca dell'acqua è una lotta quotidiana. Da oltre cinquant'anni, l'organizzazione non governativa Africa Mission, fondata da Don Vittorione, si impegna a contrastare la siccità, portando sollievo e speranza alle comunità locali attraverso la costruzione di pozzi e il sostegno all'istruzione. Il fotoreporter Gianni Cravedi documenta questo impegno, offrendo uno sguardo intenso sulla resilienza di un popolo e sull'impatto concreto di un gesto semplice come fornire acqua potabile.