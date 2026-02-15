Kalulu espulso di chi è la colpa Parlano gli arbitri ma è ancora più polemica

Pierre Kalulu è stato espulso durante Inter-Juve, e il motivo ha generato molte discussioni. La decisione arbitrale ha acceso accuse e dubbi tra tifosi e addetti ai lavori. Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri, ha ammesso che La Penna ha commesso un errore, ma ha anche criticato giocatori, allenatori e dirigenza per le reazioni esagerate. Nel frattempo, sui social si continua a dibattere sulla presa di posizione ufficiale e sulla reale responsabilità dell’episodio.

L' espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juve continua a far discutere e a scatenare polemiche. Dopo giorni di commenti e social infuocati, arriva la presa di posizione del designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, che riconosce l' errore del direttore di gara La Penna e, allo stesso tempo, non risparmia frecciate a giocatori, allenatori e società. «Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla», ha dichiarato Rocchi al telefono con l'Ansa, sottolineando l' inesorabile limite regolamentare che ha impedito di correggere il secondo giallo.