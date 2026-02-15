Kallas afferma a Monaco che la Russia non è una superpotenza, ma un impero in declino, sfidando così l’immagine di potenza mondiale costruita negli ultimi anni. La sua dichiarazione si riferisce alla percezione di forza militare e politica di Mosca, che secondo lui non corrisponde più alla realtà. Durante la conferenza, ha sottolineato come la Russia abbia esaurito le risorse e il vigore che un tempo la caratterizzavano. La sua presa di posizione mira a smascherare le false illusioni sulla capacità di Mosca di mantenere il suo ruolo di potenza dominante.

Le parole arrivano da Monaco, ma sono destinate a riverberare ben oltre la sala della Conferenza sulla sicurezza, perché colpiscono al cuore la narrazione costruita negli ultimi anni attorno alla forza della Russia. Secondo l’Alto rappresentante della politica estera dell’ UE, Kaja Kallas, Mosca non è più la potenza temuta e rispettata che pretende di essere, ma un Paese che ha pagato un prezzo altissimo per una guerra che non ha prodotto i risultati sperati. Il dato più impressionante evocato è quello delle vittime: oltre 1,2 milioni tra morti e feriti in un conflitto che dura ormai da quattro anni su larga scala, e che ha consumato risorse, capitale umano e credibilità internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Kallas sfida il mito di Putin: “La Russia non è una superpotenza, è un impero esausto”

