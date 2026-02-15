Kallas rifiuta l’idea di un Ue marginale | L’Europa è solo lenta ma è ancora forte
Kaja Kallas ha dichiarato che l’Europa non sarà mai un attore marginale, rispondendo alle voci che la dipingevano come troppo lenta. Durante la conferenza sulla sicurezza di Monaco, la premier estone ha affermato che, pur con i ritardi, l’Europa mantiene una posizione solida e non si arrende. Ha anche sottolineato come alleati e avversari continuino a considerare il continente come un punto di riferimento stabile, anche di fronte alle sfide attuali.
Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, Kaja Kallas ha discusso il posto dell'Europa nel mondo e la percezione che ne hanno alleati e avversari. Elemento chiave anche la posizione della Russia Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, uno dei principali barometri della politica internazionale, l'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha scelto un registro netto, quasi identitario. Non un intervento tecnico, ma un discorso sul posto dell'Europa nel mondo e sulla percezione che ne hanno alleati e avversari. Il primo obiettivo è stato smontare una narrazione: quella di un'Europa "woke e decadente", incapace di difendere la propria civiltà.
Kallas: senza UE non può esserci la pace; ma Trump e Putin vanno avanti come se l'Europa non esistesse
