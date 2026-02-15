Juventus Women Lazio 0-0 LIVE | comincia la ripresa

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa a reti inviolate, a causa di alcune occasioni mancate da entrambe le squadre. Mauro Munno riferisce che il match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women, è ripreso con le forze fresche delle due squadre che cercano un gol decisivo. La partita, iniziata con intensità, resta aperta, mentre gli allenatori cercano di trovare le giuste mosse per sbloccare il risultato.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si riparte 45+3? Fine primo tempo con giallo – L’arbitro fischia la fine del primo tempo ma poi aspetta che la Lazio valuti una richiesta di FVS. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

