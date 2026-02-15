Juventus Women Lazio 0-0 LIVE | Cambiaghi manca il tap-in partita bloccata

La partita tra Juventus Women e Lazio si è conclusa senza reti, dopo che Cambiaghi ha sbagliato il tap-in decisivo. La sfida si è svolta nel pomeriggio di domenica, con entrambe le squadre che hanno cercato di sbloccare il risultato senza successo. La Juventus ha spinto con insistenza nel secondo tempo, ma i portieri hanno parato gli attacchi più pericolosi.

di Mauro Munno Juventus Women Lazio: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Quattordicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive in campionato e dal pareggio in Germania col Wolfsburg. La classifica obbliga però le bianconere al successo per alimentare la rincorsa scudetto. Oggi con la Lazio servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Lazio 0-0: sintesi e moviola. 35? Tiro Cambiaghi – Mancino dal limite, non inquadra lo specchio 24? Anche Beccari da fuori – Di nuovo centrale, di nuovo respinto da Durante 18? Tiro Lenzini – Missile da fuori, centrale.