Juventus top e flop della partita | Locatelli eroico La Penna interista
La Juventus perde a San Siro a causa di un grave errore arbitrale di La Penna, che ha sventolato il rosso a Kalulu senza motivo. Locatelli si distingue come protagonista positivo con una prestazione da vero eroe, mentre l’arbitro interista ha pesantemente condizionato il risultato. La partita si accende quando l’arbitro interviene in modo discutibile, lasciando i tifosi bianconeri perplessi.
Una Juventus eroica cade a San Siro, in una partita pesantemente influenzata dal colossale errore di La Penna sull’espulsione di Kalulu. I top e i flop del Derby d’Italia. I top della Juventus Bremer 7, partita impeccabile del brasiliano. Kelly 7, ai due centrali difensivi si può dire davvero poco, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus, top e flop Atalanta-Juventus 3-0: si salva solo Locatelli
La Juventus esce sconfitta con uno schiacciante 3-0 contro l’Atalanta e viene eliminata dalla Coppa Italia.
Juventus – Napoli 3-0 , i top e i flop: Locatelli sale in cattedra
Nella partita tra Juventus e Napoli, i bianconeri si impongono con un netto 3-0 allo Stadium.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
VOTI fantacalcio Inter-Juventus: Esposito entra a segna, Zielinski decisivo! Bene Locatelli e McKennie, Lautaro e Yildiz non pungono
PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus 3-2: Esposito, che impatto! Di Gregorio è un caso
DIMARCO top, CAMBIASO flop: la differenza in classifica tra Inter e Juventus passa anche da qui. Entrambi giocano larghi a sinistra e sono titolari inamovibili, ma stanno vivendo una stagione diametralmente opposta. Federico Dimarco è il miglior assist-man facebook
