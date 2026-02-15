Juventus le pagelle contro l’Inter | Juve eroica e derubata

La Juventus perde a San Siro a causa di un errore evidente dell’arbitro La Penna, che ha visto un fallo inesistente e ha espulso Kalulu, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica. La squadra di Allegri si impegna al massimo, ma subisce due gol nel secondo tempo e non riesce a portare a casa punti. Un episodio che ha influito pesantemente sul risultato finale.

Una Juventus eroica cade a San Siro, in una partita pesantemente influenzata dal colossale errore di La Penna sull'espulsione di Kalulu. Le pagelle. Le pagelle della Juventus Di Gregorio 5,5; prestazione a due facce. L'errore sul vantaggio dell'Inter è da matita rossa e perfino Spalletti gliel'ha fatto notare. Si riscatta L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.