Juventus John Elkann telefona a Gravina dopo l’episodio con l’Inter | cosa si sono detti

Dopo l’episodio con l’Inter, John Elkann ha chiamato Gravina per discutere della situazione. La telefonata è arrivata poco dopo la partita, mentre ancora si respirava tensione negli spogliatoi. Elkann ha chiesto chiarimenti e ha espresso preoccupazione per quanto accaduto sul campo. La conversazione si è concentrata sulle prossime decisioni della federazione e sulle misure da adottare per evitare altri incidenti simili.
Nel clima ancora caldo del post partita di Inter-Juventus, John Elkann ha deciso di intervenire personalmente con una telefonata ai vertici federali. L’obiettivo non era soltanto commentare l’episodio del cartellino rosso, ma far emergere un malessere più ampio legato alla gestione arbitrale. La chiamata al presidente Gravina rappresenta un segnale politico e sportivo insieme. Un gesto che conferma quanto la dirigenza bianconera consideri l’accaduto tutt’altro che marginale. Al centro della discussione resta l’espulsione di Kalulu, ritenuta dalla Juventus il risultato di una dinamica mal interpretata.🔗 Leggi su Dailynews24.it
John Elkann ha chiamato Gravina dopo la partita Inter-Juventus perché non era soddisfatto delle decisioni arbitrali, in particolare per il rosso dato a Kalulu, che secondo lui è stato influenzato dalla simulazione di Bastoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
