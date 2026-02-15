Juventus-Inter | polemiche arbitrali

Sabato 14 febbraio 2026, il match tra Juventus e Inter a San Siro si è chiuso con la vittoria dell’Inter per 3-2, ma le decisioni dell’arbitro hanno suscitato molte proteste. Durante la partita, alcune scelte discutibili hanno influito sul risultato e hanno scatenato discussioni tra i tifosi e gli esperti. In particolare, alcune sanzioni e falli fischiati in modo contestato hanno acceso il dibattito sulla correttezza delle decisioni arbitrali.

Il Derby d'Italia di sabato 14 febbraio 2026 a San Siro si è concluso con un 3-2 per l'Inter contro la Juventus, ma le polemiche arbitrali hanno oscurato lo spettacolo. I nerazzurri salgono a quota 61 punti (dopo 25 giornate), portando il vantaggio sul Milan (53 punti dopo 24 gare)