Juventus furiosa dopo l’espulsione di Kalulu | Errore inaccettabile così si rovina una partita

La Juventus si infuria dopo che l’arbitro ha espulso Kalulu durante la partita contro l’Inter, ritenendo l’episodio un errore grave che ha compromesso il risultato. La decisione ha suscitato molte proteste tra i giocatori e i tifosi, che hanno assistito a un momento di grande tensione in campo. I dirigenti bianconeri hanno commentato con durezza l’accaduto, criticando la scelta arbitrale e sottolineando come questa abbia influenzato l’andamento della gara.

La Juventus alza la voce dopo l’espulsione di Kalulu nel corso della sfida con l’Inter. Il secondo cartellino giallo mostrato al difensore bianconero ha scatenato la protesta del club, che nel dopo gara ha affidato il proprio dissenso a dichiarazioni durissime dei suoi dirigenti. Chiellini: “Non è accettabile” A parlare per primo è stato Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus, che ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la frustrazione del club: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi, diventa difficile. È accaduto qualcosa di inaccettabile, l’ennesimo episodio dall’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Juventus furiosa dopo l’espulsione di Kalulu: “Errore inaccettabile, così si rovina una partita” La Juventus è furiosa. Chiellini: “Inaccettabile decidere una partita così” Giorgio Chiellini critica duramente la decisione dell’arbitro durante il derby d’Italia, causando scontento tra i tifosi della Juventus. Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell’intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna La partita tra Juventus e Milan si accende a causa dell’espulsione di Kalulu, che la maggior parte degli spettatori giudica ingiusta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Zielinski al 90’, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per il rosso a Kalulu; L’Inter passa al 90’, partita falsata dall’espulsione inesistente di Kalulu. Juve furiosa; Zielinski decide il derby d’Italia, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per l’espulsione di Kalulu; Juventus furiosa dopo l’espulsione di Kalulu: Errore inaccettabile, così si rovina una pa. Juventus furiosa dopo l’espulsione di Kalulu: Errore inaccettabile, così si rovina una partitaDopo il derby d'Italia durissime prese di posizione del club bianconero. Chiellini e Comolli attaccano l’arbitraggio: Situazioni che si ripetono, difficile accettare certe ingiustizie ... gazzettadelsud.it Comolli dopo Inter-Juventus: «Imbarazzante il rosso a Kalulu». Chiellini: «Inaccettabile, impossibile parlare di calcio»La rabbia dei dirigenti bianconeri dopo la sconfitta di San Siro e l'espulsione di Kalulu: «Questo è lo spettacolo che abbiamo offerto al mondo, non c'è un livello adeguato» ... corriere.it Dirigenza Juventus furiosa: lo sfogo in diretta tv facebook #Juventus FURIOSA nell’intervallo di #InterJuve, in seguito all’espulsione di #Kalulu. In video, Luciano #Spalletti, Damien #Comolli e Giorgio #Chiellini indemoniati contro il direttore di gara #LaPenna. x.com