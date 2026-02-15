Giovanni Elkann è stato visto a San Siro, dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter, che ha suscitato molta rabbia tra i dirigenti bianconeri. La presenza dell’amministratore delegato di Exor testimonia la preoccupazione della società per i recenti risultati e le decisioni prese dalla squadra. La Juventus si è lamentata con l’arbitro e il VAR, accusandoli di aver condizionato il risultato di un match molto combattuto. La discussione sulla scelta di mantenere Spalletti in panchina si fa sempre più accesa, mentre i tifosi attendono notizie sui prossimi passi della dirigenza.

In tribuna al ‘Meazza’ per il l’infuocato Derby d’Italia perso contro l’Inter era presente anche l’Ad di Exor: le ultime sul rinnovo del tecnico Juve furibonda con arbitro e VAR dopo il rocambolesco ko nel Derby d’Italia con l’ Inter. Match al cardiopalma e terminato tra le accese polemiche per il rosso a Kalulu. Rinnovo Spalletti: c’è il via libera di Elkann (Ansa) – Calciomercato.it La Juventus si scaglia contro l’arbitraggio, con la dirigenza che ha sfogato tutta la propria rabbia per la decisione di La Penna. Comolli e Chiellini hanno puntato il dito sulla classe arbitrale, mentre Spalletti è rimasto in silenzio lasciando anzitempo lo stadio dopo il match: nessuna dichiarazione per l’allenatore di Certaldo, così come per i giocatori bianconeri nel post-partita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Elkann a San Siro: l’amarezza per il ko e la decisione su Spalletti

Yildiz, centrocampista turco della Juventus, ha svolto oggi l’allenamento con il gruppo a San Siro, dove Spalletti ha deciso di puntare sul tridente formato da lui, Di Maria e Chiesa, tutti recuperati dopo settimane di infortunio, per cercare di scardinare la difesa del Milan nel prossimo match di campionato.

Sabato sera a San Siro, il Derby d’Italia ha portato molte sorprese in campo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.