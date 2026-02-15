Juventus | derby rovinato dall’arbitro?

Il derby tra Inter e Juventus a San Siro si è rovinato perché l’arbitro ha fischiato due rigori controversi, scatenando proteste da entrambe le squadre. La gara, prevista come uno dei momenti più attesi della stagione, si è conclusa con molte recriminazioni e tensioni tra i giocatori. I tifosi presenti allo stadio hanno acceso fumogeni in segno di protesta contro le decisioni dell’arbitro, che ha sorpreso tutti con alcune chiamate discutibili.

San Siro, 14 febbraio 2026. Una partita che prometteva scintille tra Inter e Juventus si è trasformata in un incubo arbitrale. L'Inter ha vinto 3-2 con un gol di Piotr Zielinski al 90?, ma il vero protagonista della serata è stato il fischietto Federico La Penna. L'episodio Kalulu-Bastoni al 42' del primo tempo, con l'espulsione di Pierre Kalulu, ha segnato la partita e compromesso il derby d'Italia, deciso nel finale.