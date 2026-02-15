Juventus | Del Piero rompe il silenzio

Alessandro Del Piero si è espresso chiaramente sulla controversia che ha coinvolto l’ultima partita tra Juventus e Inter, giocata lo scorso weekend. La sua presa di posizione arriva in un momento di forte tensione tra le due squadre, con accuse di simulazione che continuano a far discutere. Del Piero ha criticato le decisioni arbitrali e ha difeso la sua ex squadra, sottolineando come alcune decisioni abbiano influenzato il risultato finale. Durante una trasmissione televisiva, il ex capitano bianconero ha anche ricordato episodi simili accaduti in passato, evidenziando come la partita sia stata condizionata da alcuni interventi controversi.

La tempesta sull'Inter-Juventus 3-2 non accenna a placarsi. Dopo le dichiarazioni di Rocchi, le accuse di simulazione, la difesa di Chivu e le durissime critiche piovute da più parti, Alessandro Del Piero ha deciso di dire la sua in maniera netta e senza giri di parole durante la trasmissione "Sky