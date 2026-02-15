Juventus contro gli arbitri inadeguati | Chiellini accusa il sistema ora qualcuno dovrà rispondere

Giorgio Chiellini ha criticato duramente il sistema arbitrale dopo la sconfitta della Juventus a San Siro, perché ritiene che gli errori degli arbitri abbiano influenzato il risultato. La sua dichiarazione ha acceso un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, evidenziando le difficoltà della squadra in questa stagione. La Juventus ora chiede chiarimenti ufficiali e si aspetta risposte concrete.

Non è una protesta, è una frattura. La Juventus esce da San Siro con una sconfitta che pesa in classifica, ma soprattutto con una dichiarazione che pesa ancora di più sul piano istituzionale. La partita contro l'Inter, segnata dall'espulsione di Kalulu, diventa il punto di rottura definitivo tra il club bianconero e il sistema arbitrale. Non per l'episodio in sé, ma per ciò che quell'episodio rappresenta: la perdita di fiducia in chi dovrebbe garantire equilibrio e autorevolezza. Il significato della serata si rivela dopo il fischio finale. Non nei replay, ma nelle parole della dirigenza. La Juventus non cerca più spiegazioni tecniche.