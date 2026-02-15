juventus comolli e chiellini sul rosso a kalulu arbitri inadeguati

Damien Comolli e Giorgio Chiellini criticano gli arbitri dopo l’espulsione di Kalulu durante il Derby d’Italia, accusandoli di incompetenza. La decisione di mostrare il cartellino rosso ha suscitato proteste tra i tifosi e i giocatori, lasciando spazio a accuse di errori evidenti. Comolli ha commentato che le decisioni arbitrali di questa sera “rendono impossibile parlare di calcio”. Chiellini ha aggiunto che non si può più discutere di calcio dopo quanto accaduto, sottolineando la frustrazione generale.

Giorgio Chiellini ha criticato duramente il sistema arbitrale dopo la sconfitta della Juventus a San Siro, perché ritiene che gli errori degli arbitri abbiano influenzato il risultato.

Giorgio Chiellini si arrabbia con gli arbitri e il protocollo Var dopo una decisione contestata, accusando le autorità di non saper gestire le partite di calcio.

