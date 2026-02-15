Juventus Bastoni non può essere sanzionato per la simulazione
Bastoni non subirà sanzioni perché, nonostante la simulazione durante l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu, il collegio arbitrale ha deciso di non punirlo. La decisione arriva dopo aver analizzato le immagini e i referti, che dimostrano come l’azione non fosse intenzionalmente ingannevole. La partita si è svolta domenica, quando l’Inter affrontava il Milan, e l’episodio ha acceso molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.
Nonostante l’evidente errore di La Penna e la simulazione di Bastoni in occasione dell’espulsione di Kalulu, il nerazzurro non può essere sanzionato. Il caso di Bastoni Dopo il rocambolesco Derby d’Italia terminato 3-2 per l’Inter, con l’espulsione controversa di Pierre Kalulu per doppia ammonizione (il secondo giallo ritenuto ingiusto da L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Bastoni può essere squalificato per simulazione? Il chiarimento di Marelli
Luca Bastoni rischia di essere squalificato per aver simulato durante la partita tra Inter e Juventus, disputata a San Siro.
Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv per la simulazione su Kalulu
Mario Bastoni ha evitato la squalifica perché la prova tv non conferma la sua simulazione su Kalulu.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire; Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire; Kalulu espulso in Inter-Juventus, era fallo su Bastoni? Cos'è successo; Caso Bastoni-Kalulu: perché la prova TV non punirà il difensore dell'Inter (e non grazierà lo juventino).
Inter-Juventus e la prova TV per Alessandro Bastoni: perché il calciatore interista può ritenersi ‘salvo’Nel caos post Inter-Juventus, il vero terreno di scontro non è tanto l’episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu, quanto ciò che consente, o vieta, ... dailynews24.it
La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu durante Inter-JuventusSabato sera si è giocata Inter-Juventus nella Serie A maschile di calcio. Come spesso accade, è stata una partita tesa e che ha generato varie polemiche. Ha vinto l’Inter 3-2 grazie a un gol segnato a ... ilpost.it
"Fuori dalla Nazionale" Dopo i fatti di Inter - Juventus esplode il caso Alessandro Bastoni: https://fanpa.ge/NyCCH facebook
La simulazione di Alessandro Bastoni che ha fatto espellere Pierre Kalulu durante Inter-Juventus x.com