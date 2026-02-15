Juve Monza Primavera 1-1 LIVE | Leone ci prova conclusione troppo alta

La partita tra Juventus e Monza Primavera si è conclusa 1-1, dopo che Leone ha tentato una conclusione che si è alzata troppo sopra la traversa. La sfida, valida per la 25ª giornata del campionato 202526, si è disputata ieri pomeriggio allo Juventus Stadium, attirando numerosi tifosi delle due squadre.

di Marco Baridon Juve Monza Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, reduce dal prezioso passaggio del turno in Coppa Italia con l’Inter, si rituffa sul campionato per un match importantissimo contro il Monza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Monza Primavera 1-1: sintesi e moviola. 52? TIRO LEONE – Testa bassa porta palla e arriva alla conclusione, ma non trova la porta. Tentativo troppo alto. 47? AMMONITO MONTERO – Intervento a gamba alta, altro ammonito nella Juventus. INIZIA LA RIPRESA FINE PRIMO TEMPO 45+2” GOL DURMISI – La pareggia la Juventus allo scadere del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Monza Primavera 1-1 LIVE: Leone ci prova, conclusione troppo alta Bodo Glimt Juve Primavera Youth League 0-0 LIVE: ci prova Keutgen, conclusione respinta Verona Juve Primavera 0-0 LIVE: Bamballi ci prova, palla alta sul fondo Segui in tempo reale la sfida tra Verona e Juventus Primavera, valida per la 15ª giornata del campionato 202526. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: PRIMAVERA 1: MONZA-LECCE 0-2; U20 | Dove vedere Juventus-Monza; Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera; U20 | Dove vedere Juventus-Monza. Juve-Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraDopo la vittoria contro l'Inter e l'accesso alla semifinale di Coppa Italia, la Juve Primavera è impegnata in campionato contro il Monza. Padoin sottolinea così l'importanza della gara: Dobbiamo torn ... tuttosport.com Diretta Juventus Monza Primavera/ Streaming video tv: bianconeri inseguono i playoff (15 febbraio 2026)Tutte le informazioni sulla diretta Juventus Monza, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Juve Monza Primavera LIVE Segui qui il match facebook #Juve- #Monza: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Primavera x.com