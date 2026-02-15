juve e il rosso a kalulu cosa sarebbe cambiato con la nuova regola var

La Juventus ha criticato duramente l’arbitro La Penna dopo aver visto Kalulu espulso con il cartellino rosso, causato da un intervento ritenuto discutibile. La squadra crede che, con la nuova regola sul VAR, l’esito della partita sarebbe potuto cambiare. Il club sostiene che questa modifica potrebbe influenzare molto le decisioni in campo e modificare gli esiti delle partite. I dirigenti Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno espresso il loro disappunto in modo deciso, chiedendo maggiore attenzione negli episodi simili.

Milano, 15 febbraio 2026 – “È inaccettabile e imbarazzante", così la Juventus ha commentato l’operato dell’arbitro La Penna con i suoi dirigenti apicali Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Nel mirino, ovviamente, il rosso per Pierre Kalulu, frutto di una svista arbitrale sul secondo giallo a causa di una evidente simulazione di Alessandro Bastoni, che con le nuove regole, in fase di introduzione, avrebbe rischiato a sua volta di finire sotto la doccia. L’episodio ha trovato le critiche non solo del club bianconero, ma anche di opinionisti, moviolisti ed ex calciatori, non solo per la decisione errata di La Penna ma anche per l’esultanza di Bastoni dopo il rosso al collega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sacchi ha commentato che l’Inter ha commesso diverse amnesie durante la partita, mentre la Juventus ha sfruttato le proprie armi.

Durante il secondo Derby d’Italia di questa stagione, Kalulu ha ricevuto un rosso che molti giudici sportivi considerano ingiusto, ma il VAR non è intervenuto.

