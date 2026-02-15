Juve e il rosso a Kalulu cosa sarebbe cambiato con la nuova regola Var
La Juventus ha criticato duramente l’arbitro La Penna dopo aver visto Kalulu espulso con il cartellino rosso, causato da un intervento ritenuto discutibile. La squadra crede che, con la nuova regola sul VAR, l’esito della partita sarebbe potuto cambiare. Il club sostiene che questa modifica potrebbe influenzare molto le decisioni in campo e modificare gli esiti delle partite. I dirigenti Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno espresso il loro disappunto in modo deciso, chiedendo maggiore attenzione negli episodi simili.
Milano, 15 febbraio 2026 – “È inaccettabile e imbarazzante", così la Juventus ha commentato l’operato dell’arbitro La Penna con i suoi dirigenti apicali Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Nel mirino, ovviamente, il rosso per Pierre Kalulu, frutto di una svista arbitrale sul secondo giallo a causa di una evidente simulazione di Alessandro Bastoni, che con le nuove regole, in fase di introduzione, avrebbe rischiato a sua volta di finire sotto la doccia. L’episodio ha trovato le critiche non solo del club bianconero, ma anche di opinionisti, moviolisti ed ex calciatori, non solo per la decisione errata di La Penna ma anche per l’esultanza di Bastoni dopo il rosso al collega. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sacchi: "Le amnesie dell'Inter, le armi della Juve. Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?"
Sacchi ha commentato che l’Inter ha commesso diverse amnesie durante la partita, mentre la Juventus ha sfruttato le proprie armi.
Moviola Inter Juventus: rosso inesistente per Kalulu ma ecco perché il VAR non è intervenuto
Durante il secondo Derby d’Italia di questa stagione, Kalulu ha ricevuto un rosso che molti giudici sportivi considerano ingiusto, ma il VAR non è intervenuto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
inter-juventus: il rosso a kalulu e i limiti del var spiegatial 42' del primo tempo di inter-juventus pierre kalulu ha ricevuto il secondo giallo e il conseguente rosso: il var non è intervenuto per motivi regolamentari, provocando forti proteste ... notizie.it
Comolli dopo Inter-Juventus: «Imbarazzante il rosso a Kalulu». Chiellini: «Inaccettabile, impossibile parlare di calcio»La rabbia dei dirigenti bianconeri dopo la sconfitta di San Siro e l'espulsione di Kalulu: «Questo è lo spettacolo che abbiamo offerto al mondo, non c'è un livello adeguato» ... corriere.it
Il rosso a KALULU in Inter-Juve fa il giro del mondo e ne parlano anche alla CBS, negli Stati Uniti "Pierre Kalulu ha praticamente costretto l'arbitro a prendere quella decisione" -La sentenza dell'esperta Christina Unkel #fblifestyle facebook
#Esposito a SM: "Il gol alla Juve il massimo che potevo sognare. Il rosso di #Kalulu Non devo commentare io" x.com