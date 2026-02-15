Jorge Lorenzo sottolinea il grande vantaggio Ducati dopo il test di Sepang con Marquez

Jorge Lorenzo ha evidenziato come Ducati abbia ottenuto un grande vantaggio dopo il test a Sepang, dove Marquez ha guidato la moto. Durante la sessione, il pilota spagnolo ha notato che la nuova moto si comporta meglio in curva e offre maggiore stabilità in rettilineo. Ducati ha già iniziato a lavorare sulle differenze rispetto alle versioni precedenti, puntando a migliorare le performance in vista della stagione.

Il GP26 di Ducati: Un Salto di Qualità. Dopo aver osservato Marc Marquez e gli altri piloti testare la nuova GP26 a Sepang, Jorge Lorenzo è fermamente convinto che la moto Ducati per il 2026 rappresenti un miglioramento significativo. Durante i test in Malaysia, il marchio bolognese ha fornito un chiaro segnale per la prossima stagione, cercando di conquistare il settimo titolo consecutivo nel campionato costruttori. Infatti, le moto Ducati hanno alimentato ogni campione tra i piloti dal 2022, in particolare durante la trionfale stagione di Marquez l'anno scorso.