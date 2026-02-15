Jermell Charlo lamenta l' impossibilità di organizzare il suo ritorno sul ring

Jermell Charlo si lamenta perché non riesce a organizzare il suo ritorno sul ring, a causa di problemi con le promozioni e le date disponibili. La sua assenza si fa sentire, e i fan aspettano da mesi di vederlo in azione di nuovo, ma le difficoltà logistiche bloccano tutto. Charlo, che ha vinto molte battaglie importanti in passato, continua a cercare una data per tornare in palestra.

Un campione che ha dominato la scena e una lunga attesa per il ritorno sul ring caratterizzano l'attuale scenario di Jermell Charlo. Il fighter classe 1990, ex detentore di tutti i titoli della categoria jr-medio, è apparso deciso a tornare a combattimenti di spessore, ma si trova a contare sui tempi e sulle decisioni di chi comanda i palcoscenici promozionali. Da quasi tre anni assente, Charlo sostiene che l'assenza non sia una scelta: «ho tentato in tutti i modi di programmare un incontro», ha detto, rivendicando contatti costanti con chi organizza le gare. «non è una questione di preparazione», ma di dinamiche interne agli operatori che gestiscono le gare e i programmi dei pesi leggeri inferiori.