Jazz | album di debutto per il pianista teatino Pierpaolo Zenni

Pierpaolo Zenni ha pubblicato il suo primo album, N.o.p.e., dopo aver firmato con la rinomata etichetta Aut Records. Il pianista di Chieti, appena venticinquenne, ha deciso di mettere in musica le sue composizioni, portando il suo stile tra le note di un progetto che ha richiesto mesi di lavoro in sala di registrazione.

N.o.p.e. è l'album di debutto del giovane pianista e compositore originario di Chieti, registrato con la prestigiosa etichetta italotedesca Aut Records.Dopo la laurea magistrale presso l'Accademia Siena Jazz, la carriera del giovane musicista teatino, ormai trapiantato a Bologna, decolla non.