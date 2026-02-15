Jacquelin vince il bronzo con l’orecchino di Pantani la mamma del Pirata | Felice lui mi ricorda tanto il mio Marco

Emilien Jacquelin ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé un orecchino appartenuto a Marco Pantani, morto nel 2004. La madre del Pirata, che ha assistito alla gara, ha commentato che il sorriso di Jacquelin le ricorda molto il suo Marco e si è detta felice di vedere quel ricordo vivo attraverso un gesto così semplice. L’atleta francese ha spiegato di aver scelto di indossare l’orecchino come simbolo di ispirazione e di rispetto per il ciclista italiano.