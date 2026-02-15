Jacquelin vince il bronzo con l’orecchino di Pantani la mamma del Pirata | Felice lui mi ricorda tanto il mio Marco
Emilien Jacquelin ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé un orecchino appartenuto a Marco Pantani, morto nel 2004. La madre del Pirata, che ha assistito alla gara, ha commentato che il sorriso di Jacquelin le ricorda molto il suo Marco e si è detta felice di vedere quel ricordo vivo attraverso un gesto così semplice. L’atleta francese ha spiegato di aver scelto di indossare l’orecchino come simbolo di ispirazione e di rispetto per il ciclista italiano.
Cesena, 15 febbraio 2026 – L’orecchino di Marco Pantani ha portato fortuna al biatleta francese Emilien Jacquelin, che alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ha voluto omaggiare il suo mito di quando era bambino. L’atleta 30enne che si cimenta nello sci di fondo e del tiro con la carabina, ha infatti conquistato la medaglia di bronzo, riuscendo ad entrare nel ristrettissimo cerchio degli atleti più forti del mondo in questa disciplina. Su Instagram la visita del biatleta francese a Cesenatico. Alla vigilia dei giochi era stato lo stesso atleta transalpino a postare sul proprio profilo Instagram la notizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
