Ittiri | Riqualificazione Parco Rimembranze tra inclusione fitness e orto didattico per la comunità
A Ittiri, il Comune avvia la ristrutturazione del Parco delle Rimembranze per creare un luogo più vivibile e accessibile, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La decisione nasce dalla volontà di trasformare uno spazio abbandonato in un punto di incontro, con un orto didattico, zone dedicate al fitness e aree pensate per l’inclusione sociale. Il cantiere è stato aperto questa settimana, portando con sé l’idea di ridare vita a un’area che negli anni aveva perso la sua funzione originale.
Ittiri: Riqualificazione del Parco delle Rimembranze, un Nuovo Spazio per la Comunità. A Ittiri, in Sardegna, è ufficialmente partito il cantiere per la riqualificazione del Parco delle Rimembranze. L’intervento, annunciato dall’amministrazione comunale a metà febbraio 2026, mira a trasformare un’area verde bisognosa di interventi in uno spazio moderno, accessibile e inclusivo per tutti i cittadini. Un’Area Verde che Attendeva un Intervento. Il Parco delle Rimembranze, pur rappresentando un punto di riferimento per la comunità di Ittiri, versava da tempo in condizioni di degrado e necessitava di un profondo restyling.🔗 Leggi su Ameve.eu
L'agorà, le vetrate eleganti, il parco e un mega orto didattico: la nuova scuola da 17 milioni di euro
A Concorezzo, in via Ozanam, sta sorgendo una nuova scuola primaria dal valore di 17 milioni di euro.
Aree verdi, il record di Bibbiena. Inclusione e spazi per la comunità. A Camaldoli nasce l’orto botanico
Bibbiena si distingue per il suo crescente impegno nel valorizzare gli spazi verdi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture e inclusione in località Missingiagu.
Consegnati i lavori per riqualificare il parco a Ittiri, come saràVanno avanti i lavori per la necessaria riqualificazione del Parco delle Rimembranze a Ittiri. Consegnati i lavori per la struttura. sassarioggi.it
Il Parco delle Rimembranze rimesso in sicurezzaPIZZIGHETTONE - Continuano i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione al Parco delle Rimembranze, nel cuore del centro storico della città murata e a pochi passi dal fiume Adda. È stata infatti ... laprovinciacr.it
A Taranto parte la riqualificazione dell’ex Gazometro: parco urbano, servizi e aree pubbliche cedute gratuitamente al Comune facebook