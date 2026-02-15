Istanbul chiama Juve risponde | a casa Galatasaray per l’Europa che conta

La notte di Istanbul non ammette distrazioni, né residui tossici. Smaltita l’amarezza per le polemiche arbitrali che hanno segnato il derby d’Italia, la Juventus si tuffa nell’atmosfera incandescente del Rams Park per l’andata dei playoff di Champions League. Contro il Galatasaray di Okan Buruk, i bianconeri cercano un risultato di prestigio che possa ipotecare il passaggio del turno, pur dovendo fare i conti con un’infermeria che continua a limitare le opzioni tattiche di Luciano Spalletti. Il sodalizio torinese approccia la sfida conscio del valore dell’avversario, una compagine che tra le mura amiche sa trasformarsi in un autentico fortilizio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Noa Lang si trova a Istanbul per finalizzare il trasferimento al Galatasaray, dopo sei mesi trascorsi a Napoli.

La Juventus si prepara ad affrontare il Galatasaray negli ottavi di finale di Champions League.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Juve-Galatasaray, ritorno a Istanbul: ferite aperte e nuove insidie europeeJuve-Galatasaray, ritorno a Istanbul: ferite aperte e nuove insidie europee Juve-Galatasaray non è mai una partita come le altre. Il ritorno dei bianconeri a Istanbul riapre una ferita ... tuttojuve.com

Virtus Bologna, ultima chiamata play-in a Istanbul: sfida decisiva contro l'Efes Virtus Bologna a Istanbul contro l'Efes: ultima chiamata per il play-in di Eurolega. Classifica, scenari e le parole di Ivanovic. Leggi su: facebook