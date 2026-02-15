Islanda la spiaggia nera di Reynisfjara irriconoscibile dopo le mareggiate | scatta la chiusura
Le mareggiate hanno spinto la spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda indietro di 50 metri, portando alla sua chiusura. La forte erosione ha reso il luogo irriconoscibile, con le onde che hanno distrutto parte della barriera di scogli e sabbia. Le autorità locali hanno deciso di bloccare l’accesso per motivi di sicurezza, dato il rischio di ulteriori smottamenti. La spiaggia, famosa per le sue formazioni di basalto, ora appare completamente diversa rispetto a qualche settimana fa.
La spiaggia nera di Reynisfjara, nel sud dell’Islanda, è stata chiusa per motivi di sicurezza dopo frane e crolli dal Reynisfjall e settimane di mareggiate che hanno ridisegnato il litorale. In alcuni punti la costa avrebbe perso fino a 50 metri e il basalto colonnare non è più raggiungibile. Le autorità valutano i rischi e i tempi di riapertura. Islanda, chiusa la spiaggia nera di Reynisfjara Venti anomali tra le cause degli smottamenti Perché Reynisfjara è tra le spiagge più rischiose dell’Islanda Islanda, chiusa la spiaggia nera di Reynisfjara Reynisfjara, la spiaggia nera più famosa d’Islanda, situata vicino al villaggio di Vík, è stata temporaneamente chiusa per ragioni di sicurezza dopo una serie di smottamenti dal massiccio del Reynisfjall e settimane di mareggiate che hanno rimodellato il litorale. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Su Instagram era la Braies dell’Artico
Una forte mareggiata ha portato via parte della spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda, cancellando un’icona molto amata.
Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”
Dopo le mareggiate, le spiagge del litorale domizio sono state sommerse da rifiuti, principalmente plastica.
Most dangerous beach. #reynisfjara #iceland #dangerous #adventure #travel #shorts
Argomenti discussi: Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Su Instagram era la Braies del Nord; Reynisfjara sparisce, in Islanda cancellata la spiaggia più pericolosa del mondo: Erosione dal mare rapidissima; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda; Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Su Instagram era la Braies dell’Artico.
Reynisfjara travolta dall’Atlantico, la spiaggia nera d’Islanda cancellata dalle mareggiate: com'era, com'èL’Atlantico ha cambiato il volto di Reynisfjara. La celebre spiaggia nera nel sud dell’Islanda, tra Vík í Mýrdal e Grindavík, è stata travolta da settimane di mareggiate eccezionali: la linea di costa ... msn.com
Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Su Instagram era la Braies dell’ArticoReynisfjara. La spiaggia nera che si protende(va) sull’Atlantico, estrema propaggine sud dell’Islanda, non esiste più. O quantomeno, non sarà mai più come è stata. Icona tra le più amate e venerate tr ... msn.com
Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Su Instagram era la Braies del nord x.com
Una delle spiagge più iconiche d’Islanda, la spiaggia nera di Reynisfjara, e' stata completamente stravolta nelle ultime settimane. “Non si ricorda nulla di simile nella memoria umana”, queste le parole di Guðni Einarsson, agricoltore e proprietario terriero della facebook