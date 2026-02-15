Le mareggiate hanno spinto la spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda indietro di 50 metri, portando alla sua chiusura. La forte erosione ha reso il luogo irriconoscibile, con le onde che hanno distrutto parte della barriera di scogli e sabbia. Le autorità locali hanno deciso di bloccare l’accesso per motivi di sicurezza, dato il rischio di ulteriori smottamenti. La spiaggia, famosa per le sue formazioni di basalto, ora appare completamente diversa rispetto a qualche settimana fa.

La spiaggia nera di Reynisfjara, nel sud dell’Islanda, è stata chiusa per motivi di sicurezza dopo frane e crolli dal Reynisfjall e settimane di mareggiate che hanno ridisegnato il litorale. In alcuni punti la costa avrebbe perso fino a 50 metri e il basalto colonnare non è più raggiungibile. Le autorità valutano i rischi e i tempi di riapertura. Islanda, chiusa la spiaggia nera di Reynisfjara Venti anomali tra le cause degli smottamenti Perché Reynisfjara è tra le spiagge più rischiose dell’Islanda Islanda, chiusa la spiaggia nera di Reynisfjara Reynisfjara, la spiaggia nera più famosa d’Islanda, situata vicino al villaggio di Vík, è stata temporaneamente chiusa per ragioni di sicurezza dopo una serie di smottamenti dal massiccio del Reynisfjall e settimane di mareggiate che hanno rimodellato il litorale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Islanda, la spiaggia nera di Reynisfjara irriconoscibile dopo le mareggiate: scatta la chiusura

Una forte mareggiata ha portato via parte della spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda, cancellando un’icona molto amata.

