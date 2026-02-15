Irregolarità sulla sicurezza e prezzi dei prodotti | negozio sanzionato per 20mila euro

Il negozio di Fondi è stato multato di 20 mila euro per problemi di sicurezza e prezzi ingiusti, dopo controlli approfonditi. La polizia e i funzionari della Asl hanno scoperto rischi per la sicurezza dei clienti e irregolarità nelle tariffe dei prodotti. Durante le verifiche, hanno riscontrato scaffali con prodotti non conformi alle norme e prezzi non esposti correttamente. Le ispezioni, effettuate di recente, fanno parte di un’azione più ampia di controlli sui negozi pubblici della zona.

A Fondi prosegue l'attività di monitoraggio e controllo degli esercizi pubblici. Nei giorni scorsi il personale della squadra di polizia amministrativa, insieme agli ispettori della Asl di Latina- dipartimento di prevenzione, ha effettuato una serie di verifiche a tappeto finalizzate al rispetto della normativa e alla tutela della salute dei consumatori. L'attività ispettiva ha portato alla chiusura di un esercizio di Corso Appio Claudio, gestito da cittadini stranieri. L'accertamento ha evidenziato gravi irregolarità in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i titolari sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Un ristorante di Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, ha ricevuto una multa dai Carabinieri perché non rispettava le norme di sicurezza e igiene, e perché monitorava i dipendenti in modo irregolare.

I carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno scoperto un’azienda agricola di Latina con lavoratori in nero e problemi di sicurezza.

