Teheran ha annunciato che è disposto a negoziare compromessi sul nucleare, a patto che gli Stati Uniti decidano di revocare le sanzioni economiche. La decisione arriva dopo settimane di tensioni cresciute tra i due paesi, che hanno portato a un aumento delle restrizioni commerciali e finanziarie. Un funzionario iraniano ha sottolineato che l’apertura al dialogo dipende dalla volontà americana di fare passi concreti.

L’ Iran è pronto a prendere in considerazione compromessi per raggiungere un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti se gli americani sono disposti a discutere una revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi, in un’intervista rilasciata alla Bbc a Teheran. Secondo Takht-Ravanchi, spetta agli Usa dimostrare di volere raggiungere un accordo: “Se sono sinceri, sono sicuro che saremo sulla strada giusta per raggiungere un accordo”. Le autorità Usa hanno invece ripetutamente affermato che è Teheran e non sono gli Usa a ostacolare i progressi nel lungo processo negoziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Teheran: “Pronti a compromessi se gli Usa sono disposti a revocare le sanzioni”

L'Iran, attraverso le sue fonti ufficiali, ha annunciato di essere disposto a negoziare con gli Stati Uniti per un accordo sul nucleare, a patto che Washington consideri la revoca delle sanzioni economiche.

Gli Stati Uniti mantengono una posizione ferma sul piano di pace per l'Ucraina, dopo i colloqui di Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente Zelensky.

Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.