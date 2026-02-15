Iran Teheran | Pronti a compromessi se gli Usa sono disposti a revocare le sanzioni
Teheran ha annunciato che è disposto a negoziare compromessi sul nucleare, a patto che gli Stati Uniti decidano di revocare le sanzioni economiche. La decisione arriva dopo settimane di tensioni cresciute tra i due paesi, che hanno portato a un aumento delle restrizioni commerciali e finanziarie. Un funzionario iraniano ha sottolineato che l’apertura al dialogo dipende dalla volontà americana di fare passi concreti.
L’ Iran è pronto a prendere in considerazione compromessi per raggiungere un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti se gli americani sono disposti a discutere una revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi, in un’intervista rilasciata alla Bbc a Teheran. Secondo Takht-Ravanchi, spetta agli Usa dimostrare di volere raggiungere un accordo: “Se sono sinceri, sono sicuro che saremo sulla strada giusta per raggiungere un accordo”. Le autorità Usa hanno invece ripetutamente affermato che è Teheran e non sono gli Usa a ostacolare i progressi nel lungo processo negoziale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Iran, Teheran: “Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare”
L'Iran, attraverso le sue fonti ufficiali, ha annunciato di essere disposto a negoziare con gli Stati Uniti per un accordo sul nucleare, a patto che Washington consideri la revoca delle sanzioni economiche.
Ucraina, gli Usa non sono disposti a compromessi sul piano di pace
Gli Stati Uniti mantengono una posizione ferma sul piano di pace per l'Ucraina, dopo i colloqui di Berlino tra gli inviati statunitensi e il presidente Zelensky.
Iran, vertice con gli Usa. Cresce speranza per accordo
Argomenti discussi: Usa-Iran, lo scenario dopo i colloqui: cosa chiede Trump, cosa offre Teheran; Iran, Trump minaccia dazi al 25%. Teheran: pronti a accordo rassicurante; Iran-Usa, l'agenzia nucleare di Teheran: Pronti a diluire l'uranio arricchito in cambio della revoca delle sanzioni; Trump firma ordine per dazi fino al 25% contro chi commercia con l'Iran.
Iran, Teheran: Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare(Adnkronos) - L'Iran è pronto a discutere di compromessi per arrivare a un accordo sul suo programma nucleare con gli Stati Uniti, se Washington sarà disposta a parlare della revoca delle sanzioni. Lo ... msn.com
Iran, Teheran: Pronti a compromessi con Usa per accordo su nucleare. LIVEL'Iran è pronto a discutere di compromessi per arrivare a un accordo sul suo programma nucleare con gli Stati Uniti, se Washington sarà disposta a parlare della revoca delle sanzioni. Lo ha dichiarato ... tg24.sky.it
Usa e Iran tornano al tavolo delle trattative a Ginevra A Teheran è stata rilasciata la leader del Fronte Riformista, Azar Mansouri... facebook
Oman, primi colloqui tra Iran e Stati Stati Uniti Teheran: “è stato un buon inizio” @GretaPrivitera, @Corriere x.com