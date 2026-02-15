Iran il rodeo dei negoziati | Usa ambigui Turchia ottimista Europa assente E Israele osserva

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, incaricato dal presidente Masoud Pezeshkian, si prepara a partire per Ginevra il 17 febbraio per partecipare ai negoziati con gli Stati Uniti, un incontro che si svolge sotto la supervisione dell’Oman. La visita si inserisce in un clima di incertezza, mentre gli Stati Uniti mantengono un atteggiamento ambiguo, la Turchia si mostra ottimista e l’Europa resta lontana dal tavolo. Israele osserva attentamente i movimenti senza intervenire ufficialmente.

Donald Trump ha lasciato molti dubbi sul possibile riavvio dei negoziati con l’Iran.

