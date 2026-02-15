Iran | 200mila persone a Monaco chiedono un cambio di regime e guardano al figlio dello Scià come possibile leader

A Monaco di Baviera, circa 200mila persone sono scese in piazza per chiedere un cambio di regime in Iran, spinti dalla speranza che il figlio dello Scià possa diventare nuovo leader. La manifestazione si è svolta nel centro della città, attirando manifestanti provenienti da diverse nazioni e con cartelli che chiedevano la fine della repubblica islamica. Molti di loro hanno espresso il desiderio di vedere il ritorno della monarchia e hanno mostrato foto del vecchio Scià. La grande partecipazione riflette il malcontento di parte della diaspora iraniana all'estero.

Monaco di Baviera: 200 Mila Persone Sostengono il Ritorno della Monarchia in Iran. Monaco di Baviera è stata teatro di una manifestazione senza precedenti, con circa 200.000 persone che hanno espresso il loro sostegno a un cambio di regime in Iran. Al centro della protesta, la figura del figlio dello scià, che si propone come possibile leader per una transizione politica. Parallelamente, si discute di una possibile offensiva militare di diverse settimane e di colloqui a Ginevra per cercare una soluzione diplomatica. Un’Ondata di Dissenso dalla Diaspora Iraniana. La manifestazione di sabato a Monaco di Baviera ha rappresentato un punto di svolta nella complessa situazione politica iraniana.🔗 Leggi su Ameve.eu Iran, il figlio dello Scià: «Pronto a tornare». Il regime dopo giorni di massacri contro le proteste: «Ripristinato l’ordine» – La diretta In Iran, il figlio dello Scià si mostra disponibile a tornare, mentre il regime insiste nel dichiarare il ripristino dell’ordine dopo giorni di repressione e proteste. Iran, il figlio dello Scià esorta l’esercito a ribellarsi Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià di Persia, ha invitato le forze armate iraniane a rispettare i cittadini che manifestano quotidianamente contro il regime degli ayatollah. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Iran, Trump: cambio di regime. Con Pahlavi 200 mila in piazza a Monaco; Negoziati a Ginevra sull'Iran ma Usa pronti a raid prolungati; Video. Monaco, oltre 200 mila in piazza per Reza Pahlavi e il cambio di regime in Iran; L'Iran condanna a 6 anni Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace. Germania, a Monaco 200mila persone in piazza contro il regime iranianoSecondo la polizia circa 200 mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro il governo iraniano a Monaco di Baviera, in Germania, ... notizie.tiscali.it Sono circa 200.000 le persone radunate a Monaco di Baviera questo pomeriggio per protestare contro le autorità iraniane facebook