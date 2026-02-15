Una ragazza di 21 anni è finita in ospedale dopo essere stata investita da un’auto domenica mattina nel piazzale della Malpensata a Bergamo. L’incidente è avvenuto mentre la giovane attraversava sulle strisce pedonali, provocando momenti di paura tra i passanti. La vettura, che procedeva in direzione opposta, non ha potuto evitare l’impatto, lasciando tutti sorpresi per la sua rapidità.

L’INCIDENTE. Attimi di spavento domenica mattina 16 febbraio nella zona del piazzale della Malpensata, a Bergamo, dove una ventunenne è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali: fortunatamente sembrerebbe non essere in gravi condizioni. Il conducente dell’automobile, comprensibilmente molto scosso, si è immediatamente fermato per prestare soccorsi alla ragazza che sarebbe sempre rimasta cosciente. Poco dopo sul posto sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza e la ventunenne, che non hai mai perso conoscenza, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo (media gravità): dai primi accertamenti sembrerebbe non essere in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Investimento in Malpensata, 21enne in ospedale

