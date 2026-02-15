interviene per soccorrere un ragazzo poliziotto insultato e preso a pugni

Un poliziotto in borghese ha fermato un uomo che gesticolava con insistenza, credendo fosse in difficoltà. Mentre cercava di capire cosa stesse accadendo, il ragazzo si è avvicinato mostrando segni di agitazione. Improvvisamente, l’uomo ha iniziato a insultarlo e a colpirlo con pugni, inducendo il poliziotto a reagire per difendersi.

Ha notato un uomo che gesticolava. E, pensando fosse in difficoltà, il poliziotto, in quel momento libero dal servizio, si è fermato a soccorrerlo. L’agente magari non si aspettava un ringraziamento, ma neppure di finire in ospedale, con una prognosi di 7 giorni. L’ennesima aggressione a un operatore delle forze dell’ordine è avvenuta l’altro pomeriggio, in Piazza dei Martiri, dove l’agente stava passando in auto. Il poliziotto si è avvicinato a un ventiseienne credendo che avesse bisogno di aiuto: questo, per tutta risposta, lo ha insultato e aggredito, colpendolo con dei pugni e buttandolo a terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un poliziotto fuori servizio di Bologna ha deciso di fermarsi per soccorrere un giovane in difficoltà, ma è stato colpito con un pugno.

