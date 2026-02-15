International Superstar Soccer Deluxe quando Pes era ancora su Super Nintendo

Nel 1995, International Superstar Soccer Deluxe ha conquistato i videogiocatori, perché rappresentava uno dei primi titoli di calcio su Super Nintendo. Questa versione ha portato il calcio nel salotto di milioni di famiglie, offrendo un gameplay semplice e coinvolgente. Alla sua uscita, il gioco ha attirato l’attenzione di appassionati che cercavano un’alternativa valida ai titoli già presenti sul mercato.

International Superstar Soccer Deluxe è uno dei videogiochi più iconici di sempre, quando Pes non esisteva ancora e la Konami faceva videogame sul Super Nintendo. Conosciuto in Giappone come Jikkyou World Soccer 2 Fighting Eleven era il seguito di International Super Star soccer e ha tenuto incollati al televisore milioni di persone nel mondo. Uscito in Europa il 25 gennaio del 1996 per Super Nintendo, approdò sul Sega Mega Drive undici mesi dopo e oltre un anno dopo su Playstation. Prodotto dalla Konami era davvero ben fatto per l'epoca anche se alcuni criticavano il portare palla allungandola troppo.