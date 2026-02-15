International Superstar Soccer Deluxe quando Pes era ancora su Super Nintendo
Nel 1995, International Superstar Soccer Deluxe ha conquistato i videogiocatori, perché rappresentava uno dei primi titoli di calcio su Super Nintendo. Questa versione ha portato il calcio nel salotto di milioni di famiglie, offrendo un gameplay semplice e coinvolgente. Alla sua uscita, il gioco ha attirato l’attenzione di appassionati che cercavano un’alternativa valida ai titoli già presenti sul mercato.
International Superstar Soccer Deluxe è uno dei videogiochi più iconici di sempre, quando Pes non esisteva ancora e la Konami faceva videogame sul Super Nintendo. Conosciuto in Giappone come Jikkyou World Soccer 2 Fighting Eleven era il seguito di International Super Star soccer e ha tenuto incollati al televisore milioni di persone nel mondo. Uscito in Europa il 25 gennaio del 1996 per Super Nintendo, approdò sul Sega Mega Drive undici mesi dopo e oltre un anno dopo su Playstation. Prodotto dalla Konami era davvero ben fatto per l’epoca anche se alcuni criticavano il portare palla allungandola troppo. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Il PEGI classifica la versione Nintendo Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe: l’annuncio è imminente?
Il database del PEGI ha recentemente registrato una versione di Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch 2, alimentando le ipotesi su un imminente annuncio.
Super Bomberman Collection è ora disponibile su PS5, Xbox, Nintendo Switch 1 e 2 e PC
Konami ha annunciato che la Super Bomberman Collection è finalmente disponibile su più piattaforme.
DIRETAMENTE DO VIDEO GAME PARA SUA TELA!!! 'INTERNATIONAL SUPERSTAR SOCCER' COM VÁRIAS NARRAÇÕES.
International Superstar Soccer Deluxe snesInternational Superstar Soccer Deluxe è il capolavoro a 16Bit di Konami. Per anni considerato il miglior gioco di calcio mai realizzato. Deluxe venne realizzato a distanza di pochi mesi dall'originale ... multiplayer.it
Le superstar pop mondiali BTS tornano con “ARIRANG”, il loro attesissimo quinto album, a tre anni e nove mesi dall’ultimo lavoro in studio. Un ritorno che segna un nuovo capitolo nella storia del gruppo, ora disponibile per la prima volta anche in vinile, trasfor facebook