Inter Roma Primavera crollo nerazzurro al Konami Youth Development Centre | gli ospiti trionfano per 2-6

L'Inter Primavera ha subito una pesante sconfitta contro la Roma al Konami Youth Development Centre, dove i giallorossi hanno segnato sei gol. La squadra di casa ha mostrato grandi difficoltà in fase difensiva, lasciando spazio agli attaccanti avversari. La partita si è conclusa con un risultato pesante per i nerazzurri, che hanno subito un vero e proprio tracollo in campo.
Inter News 24 Inter Roma Primavera: crollo nerazzurro al Konami Youth Development Centre contro i giallorossi, che si impongono con un netto 2-6. Un pomeriggio da dimenticare per la formazione Under 19 meneghina. Dopo il passo falso nel derby d’Italia di coppa, i Biscioni sono stati travolti da una prestazione magistrale della compagine capitolina. Nonostante l’illusorio vantaggio iniziale firmato da Zouin, attaccante esterno dotato di grande rapidità, i ragazzi guidati da Benito Carbone, tecnico calabrese con una lunga esperienza da calciatore di alto livello, sono letteralmente spariti dal campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter Juventus Primavera, i nerazzurri escono dalla Coppa Italia: 0-3 netto al Konami Youth Center
Questa sera i nerazzurri della Primavera di Inter sono usciti dalla Coppa Italia con un punteggio netto di 0-3 contro la Juventus.
