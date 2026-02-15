Inter Roma Primavera crollo nerazzurro al Konami Youth Development Centre | gli ospiti trionfano per 2-6

L'Inter Primavera ha subito una pesante sconfitta contro la Roma al Konami Youth Development Centre, dove i giallorossi hanno segnato sei gol. La squadra di casa ha mostrato grandi difficoltà in fase difensiva, lasciando spazio agli attaccanti avversari. La partita si è conclusa con un risultato pesante per i nerazzurri, che hanno subito un vero e proprio tracollo in campo.