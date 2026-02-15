Inter-Juventus | Zielinski decide al 90°! Nerazzurri vittoriosi 3-2 in una sfida palpitante a San Siro
Zielinski ha segnato al 90° minuto, causando la vittoria dell’Inter sulla Juventus in una partita emozionante a San Siro. La sfida, disputata sabato 14 febbraio 2026, si è conclusa con un risultato di 3-2, grazie alla rete decisiva dell’attaccante polacco negli ultimi istanti del match.
Inter-Juventus: Un Finale al cardiopalma Decide la Sfida di San Siro. L’Inter ha superato la Juventus in una partita combattutissima a San Siro, sabato 14 febbraio 2026, vincendo per 3-2. Un gol nel recupero di Piotr Zielinski ha regalato ai nerazzurri una vittoria cruciale nella corsa allo scudetto, in una serata ricca di emozioni, autogol e capovolgimenti di fronte. Un Inizio Inaspettato: L’Autogol che Accende la Partita. L’incontro si è aperto con un episodio sfortunato per la Juventus: un autogol di Federico Cambiaso ha portato in vantaggio l’Inter. L’improvviso vantaggio ha scosso la squadra di Allegri, costringendola a una reazione immediata.🔗 Leggi su Ameve.eu
Inter Juventus 3-2: partita folle a San Siro, la decide Zielinski!
Luca Zielinski ha deciso la partita tra Inter e Juventus, che si è conclusa 3-2 a San Siro dopo una gara ricca di emozioni.
Inter Juventus 3-2, Zielinski fa esplodere San Siro: nerazzurri guariti, bianconeri congelati
Zielinski ha segnato il gol decisivo che ha portato l’Inter a battere la Juventus 3-2 a San Siro, facendo esplodere i tifosi nerazzurri.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Zielinski decide il derby d’Italia, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per l’espulsione di Kalulu; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski (7,5) decisivo, Pio Esposito (7,5) bomber vero, Locatelli (6,5) non molla; Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski la decide nel finale, Locatelli cuore gigante, per Bastoni polemiche in arrivo; Inter-Juventus 3-2: Zielinski decide il derby d'Italia.
Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Inter-Juventus 3-2: gol e highlights. Decide la rete di Zielinski al 90'Il derby d'Italia lo vince la squadra di Chivu che batte la Juventus e sale a +8 sul Milan. Dopo un quarto d'ora l'Inter passa in vantaggio con l'autorete di Cambiaso che devia il cross di Luis Henriq ... sport.sky.it
Serie A, Inter-Juventus 3-2: gol e polemiche a San Siro. Ecco perché il Var non poteva intervenire sul doppio giallo a Kalulu facebook
Del Piero: "Inter-Juventus equilibrata fino all'espulsione di Kalulu". VIDEO #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus #DelPiero x.com