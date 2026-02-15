Inter-Juventus rovente Comolli e Chiellini furibondi | Ha perso il calcio italiano

La partita tra Inter e Juventus si è accesa dopo che Comolli e Chiellini hanno espresso tutta la loro rabbia, accusando l’arbitro La Penna di aver sbagliato decisioni che danneggiano il calcio italiano. La contestazione si è scatenata soprattutto per il cartellino rosso mostrato a Kalulu, che ha ricevuto due ammonizioni nel finale del primo tempo, lasciando i tifosi e gli opinionisti divisi tra polemiche e critiche.

Furia Juventus contro l'arbitraggio di La Penna (e VAR), nello specifico per il rosso per doppia ammonizione di Kalulu sul finire del primo tempo. Chiellini e Comolli in conferenza stampa Match e post-gara infuocato a San Siro dopo il Derby d'Italia, che ha visto l' Inter prevalere allo scadere per 3-2 grazie al gol di Zielinski. Spalletti fugge e lascia lo stadio arrabbiatissimo, con l'allenatore e i giocatori bianconeri che non hanno parlato davanti ai microfoni al termine del match. A presentarsi in conferenza stampa così è la dirigenza, nelle vesti di Chiellini e Comolli.

Comolli ha criticato duramente la partita di ieri sera tra Inter e Juventus, affermando che il calcio italiano ha subito un colpo alla credibilità.

Comolli ha commentato su Dazn che la Juventus ha perso i tre punti a causa di un errore arbitrale durante la partita contro l’Inter.

