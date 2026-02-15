Inter Juventus pagelle | Zielinski da urlo Esposito ormai garanzia Basto e Luis a metà

L’Inter ha battuto la Juventus con una prestazione sorprendente, segnando due gol decisivi e mettendo pressione sulla classifica. Zielinski si è distinto con un gol spettacolare, mentre Esposito continua a dimostrarsi una certezza in attacco. Basto e Luis sono stati invece altalenanti, con prestazioni che non hanno ancora convinto del tutto. La partita ha mostrato i punti di forza e le lacune di entrambe le squadre, con momenti di grande intensità e qualche errore di troppo.

Inter Juventus pagelle. L’Inter si rende protagonista di una partita destinata a valere una fetta importantissima della stagione: più pazzi che bravi, e i voti lo dimostrano Inter Juventus pagelle: tutti i voti dei nerazzurri. Sommer 6: Bombardato ad inizio ripresa in 30 secondi di assedio totale della Juventus: regge ed impedisce all’Inter di andare sotto Bisseck 6: Pecca di attenzione e sufficienza nell’impedire al pallone di McKennie di raggiungere Cambiaso per l’1-1 Akanji 6: Anche lui in ritardo su David nell’occasione dell’1-1, per il resto è la sua solita partita Bastoni 5,5: si fa ammonire subito e questo condiziona la sua partita, protagonista in positivo per l’Inter nell’episodio del rosso a Kalulu: lontano dalle sue migliori prestazioni; dal 46? Carlos Augusto 5: mai in partita Luis Henrique 6: nell’1-0 dell’Inter c’è il suo zampino, ma anche nel pareggio bianconero: non sposta; dal 65? Pio Esposito 7: non fa più notizia, entra e risolve momentaneamente la situazione Barella 5,5: non lontano dalla sua versione a cui ci ha abituato quest’anno, nel bene e nel male il suo ritorno è fondamentale; dal 54? Calhanoglu 6: qualche marcia in meno, ma è normale sia così: ottima notizia il suo ritorno Zielinski 7: fa tutto, e lo fa da Dio per l’ennesima serata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Zielinski ha segnato il gol decisivo all’ultimo secondo, sconvolgendo il risultato del derby tra Inter e Juventus, che si è concluso con un punteggio di 3-2.

