Inter-Juventus l’esultanza di Bastoni e l’etica un tanto al chilo

Bastoni si è scatenato dopo il gol contro la Juventus, attirando l’attenzione sui festeggiamenti esagerati. La sua reazione ha fatto discutere tra tifosi e commentatori, che hanno commentato la passione mostrata in campo. La partita si è accesa, e i festeggiamenti sono diventati il centro dell’attenzione, lasciando spazio alle opinioni più diverse.

Chi nasce è bello, chi si sposa è buono, chi muore è un santo. E – applicando la saggezza popolare al pallone italiano – chi vince è un ladro. Se abbiamo un'altra certezza legata al mondo del pallone è quella che mai passerà un Inter-Juventus al riparo dalle polemiche.

Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.

Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.

