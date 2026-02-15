Inter-Juventus l’esultanza di Bastoni e l’etica un tanto al chilo
Bastoni si è scatenato dopo il gol contro la Juventus, attirando l’attenzione sui festeggiamenti esagerati. La sua reazione ha fatto discutere tra tifosi e commentatori, che hanno commentato la passione mostrata in campo. La partita si è accesa, e i festeggiamenti sono diventati il centro dell’attenzione, lasciando spazio alle opinioni più diverse.
Chi nasce è bello, chi si sposa è buono, chi muore è un santo. E – applicando la saggezza popolare al pallone italiano – chi vince è un ladro. Se abbiamo un'altra certezza legata al mondo del pallone è quella che mai passerà un Inter-Juventus al riparo dalle polemiche.
Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)
Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.
Derby infuocato: esultanza Bastoni dopo rosso Kalulu al centro di polemiche e insulti social.
Alessandro Bastoni ha suscitato polemiche sui social dopo aver festeggiato con entusiasmo l’espulsione di Pierre Kalulu nel derby di San Siro del 15 febbraio 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bastoni, dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia: Kalulu gli chiede aiuto, lui menteKalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato ... fanpage.it
espulsione di kalulu in inter-juventus, la critica dall'estero e la reazione di bastonil'espulsione di kalulu per un episodio di simulazione provoca reazioni durissime, con l'ex giocatore vincent grella che definisce l'arbitro il 'miglior giocatore' dell'inter e denuncia un vantaggio de ... notizie.it
Kalulu incredulo dopo la seconda ammonizione in Inter-Juventus, ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto Ma il difensore nerazzurro dopo aver esultato per l'espulsione del suo avversario ha detto anche una bugia facebook
Intervento di John Elkann dopo Inter-Juventus Il presidente di Exor ha contattato Gabriele Gravina per esprimere forte disappunto dopo l’episodio arbitrale legato all’espulsione di Kalulu. Elkann ha anche contattato Comolli, Chiellini e Spalletti, esprimendo v x.com